В Байконуре повышен уровень террористической опасности

В Байконуре принято решение повысить уровень террористической опасности в период с 7 по 19 января. Об этом говорится на официальном сайте администрации города.

«<...> Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12.00 7 января 2022 года до 00.00 19 января 2022 года установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности», — отмечается в сообщении.

Жителей Байконура призвали не поддаваться панике, так как ситуация оценивается как стабильная и контролируемая. Все экстренные службы и предприятия жизнеобеспечения продолжают действовать в штатном режиме. Меры безопасности усилены.

Ранее администрация сообщала, что на этот срок в городе вводится ряд ограничений. К примеру, все предприятия торговли, кафе и рестораны работают до 22.00, в промежуток с 23.00 до 6.00 закрываются КПП, а передвижения горожан ограничиваются.