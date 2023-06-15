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Руc Тат
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Происшествия 15 июня 2023 15:46

В багажнике иномарки в Казани обнаружили тело мужчины

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В багажнике стоящей машины в Московском районе Казани обнаружили тело мужчины.

Как стало известно «Татар-информу», тело лежало в черном Kia Sportage. На вид мужчине около 40 лет.

По одной из версий, в багажнике лежал хозяин иномарки. Но так ли это на самом деле, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

#Казань #погиб мужчина
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