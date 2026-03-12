news_header_top
Происшествия 12 марта 2026 14:47

В Азнакаевском районе РТ задержали подростка-угонщика

В Азнакаевском районе Татарстана задержали подростка, угнавшего чужую машину.

Как сообщают в МВД по РТ, 10 марта в полицию обратился 23-летний молодой человек и рассказал, что вечером оставил машину во дворе, а утром ее уже не обнаружил. Уже на следующий день личность угонщика была установлена – им оказался 17-летний парень. Сама машина в исправном состоянии была найдена в одном из соседних дворов.

Угонщик признал свою вину и был отпущен под обязательство о явке. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

#МВД по РТ #угон авто #азнакаевский район
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
Более 20 тонн электроники отправили на переработку в Татарстане с начала года

12 марта 2026
