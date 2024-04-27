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В Азнакаевском районе восстановлено движение по подтопленному рекой мосту
В Азнакаевском районе восстановлено движение по низководному мосту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Над дорожным полотном у поселке Тумутук все еще остается незначительное превышение уровня воды.
В ведомстве также сообщили, что весенний подъем уровней воды с суточной интенсивностью 7 сантиметров продолжается на реке Вятка.
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