В Азнакаевском районе восстановлено движение по подтопленному рекой мосту

В Азнакаевском районе восстановлено движение по низководному мосту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Над дорожным полотном у поселке Тумутук все еще остается незначительное превышение уровня воды.

В ведомстве также сообщили, что весенний подъем уровней воды с суточной интенсивностью 7 сантиметров продолжается на реке Вятка.