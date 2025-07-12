В Азнакаевском районе опрокинулась легковушка, водитель скончался
В Азнакаевском районе Татарстана 11 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, водитель автомобиля Cherry 1985 года рождения совершил опрокидывание транспортного средства.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем.