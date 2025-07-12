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Происшествия 12 июля 2025 12:59

В Азнакаевском районе опрокинулась легковушка, водитель скончался

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В Азнакаевском районе опрокинулась легковушка, водитель скончался
Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

В Азнакаевском районе Татарстана 11 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, водитель автомобиля Cherry 1985 года рождения совершил опрокидывание транспортного средства.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем.

#ДТП в Татарстане #азнакаевский район #опрокидывание автомобиля в кювет #смертельное дтп в татарстане
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