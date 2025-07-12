В Азнакаевском районе опрокинулась легковушка, водитель скончался

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

В Азнакаевском районе Татарстана 11 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, водитель автомобиля Cherry 1985 года рождения совершил опрокидывание транспортного средства.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по РТ

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем.