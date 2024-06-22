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В Азнакаевском районе утонул 14-летний подросток
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В Азнакаевском районе Татарстана в реке Ик утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла в селе Урсаево.
По информации прокуратуры РТ, ребенок самовольно ушел из лагеря в четверг вечером и не вернулся.
Как стало известно «Татар-информу», сегодня утром тело мальчика достали из воды и передали полицейским.
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