В Азнакаевском районе утонул 14-летний подросток

В Азнакаевском районе Татарстана в реке Ик утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла в селе Урсаево.

По информации прокуратуры РТ, ребенок самовольно ушел из лагеря в четверг вечером и не вернулся.

Как стало известно «Татар-информу», сегодня утром тело мальчика достали из воды и передали полицейским.