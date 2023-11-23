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В Азнакаевском районе устранена незаконная свалка строительного мусора
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Фото: https://t.me/minecort
В Сарлинском сельском поселении Азнакаевского района по предписанию экологов устранили незаконную свалку. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Строительный мусор захламлял территорию в 324 кв. метра, объем свалки достигал 80 куб. метров.
Экологи выдали предостережение собственнику участка, и сегодня территория была приведена в надлежащий вид.
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