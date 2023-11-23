news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 23 ноября 2023 00:14

В Азнакаевском районе устранена незаконная свалка строительного мусора

Скопировать ссылку
В Азнакаевском районе устранена незаконная свалка строительного мусора
Фото: https://t.me/minecort

В Сарлинском сельском поселении Азнакаевского района по предписанию экологов устранили незаконную свалку. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Строительный мусор захламлял территорию в 324 кв. метра, объем свалки достигал 80 куб. метров.

Экологи выдали предостережение собственнику участка, и сегодня территория была приведена в надлежащий вид.

#незаконная свалка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100