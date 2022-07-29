В Азнакаевском районе Татарстана обнаружили редкого краснокнижного жука

В Татарстане неподалеку от деревни Маняуз Азнакаевского района обнаружили редкого жука — жужелицу фиолетовую, ранее не обитавшую на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Редкое насекомое нашел начальник государственного природного заказника «Чатыр-Тау» Ильнур Сарваров. «Обнаружил я ее возле соснового бора во время обследования лесных массивов района. Она как раз перебегала дорогу», — пояснил он.

«Сейчас предстоит обследовать территорию района и понять, есть ли еще другие экземпляры этого жука в районе», — рассказал Сарваров агентству «Интерфакс».

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Жужелица фиолетовая (Carabus violaceus) — вид из рода жужелиц подсемейства собственно жужелиц. Распространена в Европе и Азии (Казахстане, России, Японии). Занесена в Красную книгу Республики Татарстан, за последние десять лет встречалась в республике всего три раза. Вид охраняется в заказниках «Чистые луга», «Спасский» и «Свияжский».

Длина тела жука составляет от 20 до 34 миллиметров. Насекомое отличается необычным окрасом: черный верх с синим или фиолетовым блеском, а края всегда более яркие — синие, фиолетовые, медно-красные, зеленые.

Жужелица фиолетовая обитает в лиственных лесах пойм больших рек. Активна в ночное и сумеречное время суток. Размножается в начале лета.