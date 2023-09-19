Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Азнакаевском районе Татарстана фура насмерть сбила трехлетнего мальчика
Сегодня в Татарстане фура насмерть сбила ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Трагедия произошла на 62-м километре трассы Русский Акташ – Азнакаево.
По предварительной информации, 3-летний мальчим с мамой находился в салоне припаркованного на обочине автомобиля, а отец – на противоположной стороне дороги.
В какой-то момент мальчик вылез из авто и побежал навстречу к папе. Когда он перебегал дорогу, его сбил грузовик Daewoo. От полученных травм ребенок скончался на месте.
На место ДТП выехал Азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин.
Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа