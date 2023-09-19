В Азнакаевском районе Татарстана фура насмерть сбила трехлетнего мальчика

Сегодня в Татарстане фура насмерть сбила ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия произошла на 62-м километре трассы Русский Акташ – Азнакаево.

По предварительной информации, 3-летний мальчим с мамой находился в салоне припаркованного на обочине автомобиля, а отец – на противоположной стороне дороги.

Фото: © Прокуратура РТ

В какой-то момент мальчик вылез из авто и побежал навстречу к папе. Когда он перебегал дорогу, его сбил грузовик Daewoo. От полученных травм ребенок скончался на месте.

На место ДТП выехал Азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин.

Фото: © Прокуратура РТ

Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.