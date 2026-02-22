news_header_top
Общество 22 февраля 2026 11:56

В Азнакаевском районе РТ труженица тыла Энзе Нигматова отмечает 95-летие

Труженица тыла Энзе Нигматовна Нигматова из Азнакаевского района Татарстана отмечает 95-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Энзе Нигматовна родилась 22 февраля 1931 года в селе Алькеево в многодетной семье. Получила десять классов образования. Трудовую деятельность начала в колхозе. Ухаживала за скотиной, работала в поле», – рассказали в пресс-службе.

В 1955 году вышла замуж за Аксана Мухаметгараевича. В браке у них родилось пятеро детей. В послевоенные годы Энзе Нигматовна работала в колхозе заведующей складом. На сегодняшний день у ветерана семь внуков и 10 правнуков, которые ее любят и навещают.

#Год воинской и трудовой доблести
