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Общество 10 июля 2023 21:55

В Азнакаевском районе РТ отремонтируют участки региональной дороги за 25 млн рублей

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В Азнакаевском районе РТ отремонтируют участки дороги Карабаш – Актюбинский – Микулино – Лениногорск – Азнакаево. Работы проводятся на отрезках 4,1 – 5,3 км и 8,0 – 8,9 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Предусмотрены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 13 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Специалистам также предстоит выполнить работы по укреплению обочин щебнем на площади 4370 кв. метров.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,5 км. На ремонт из бюджета республики выделено 25 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты
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