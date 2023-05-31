news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 31 мая 2023 17:14

В Азнакаевском районе пожарные потушили горящую сухую траву

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в Азнакаевском районе произошел мощный лесной пожар.

Согласно сообщениям пользователей соцсетей, огнем якобы была охвачена посадка, а пламя поднималось выше деревьев.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, это не лесной пожар. В районе села Митряево в 11.53 загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В 13.05 возгорание было потушено полностью. На месте работали две пожарные автоцистерны ПСЧ-87 и отдельного поста «Победа». Никто не пострадал.

#горит трава #азнакаевский район
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное