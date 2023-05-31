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В Азнакаевском районе пожарные потушили горящую сухую траву
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в Азнакаевском районе произошел мощный лесной пожар.
Согласно сообщениям пользователей соцсетей, огнем якобы была охвачена посадка, а пламя поднималось выше деревьев.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, это не лесной пожар. В районе села Митряево в 11.53 загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В 13.05 возгорание было потушено полностью. На месте работали две пожарные автоцистерны ПСЧ-87 и отдельного поста «Победа». Никто не пострадал.
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