В Азнакаевском районе пожарные потушили горящую сухую траву

Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в Азнакаевском районе произошел мощный лесной пожар.

Согласно сообщениям пользователей соцсетей, огнем якобы была охвачена посадка, а пламя поднималось выше деревьев.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, это не лесной пожар. В районе села Митряево в 11.53 загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В 13.05 возгорание было потушено полностью. На месте работали две пожарные автоцистерны ПСЧ-87 и отдельного поста «Победа». Никто не пострадал.