В Азнакаевском районе открыта памятная доска депутату Верховного Совета ТАССР

В поселке Победа Азнакаевского района Татарстана торжественно открыли памятную доску в честь 100-летия со дня рождения руководителя сельского хозяйства ТАССР, народного депутата Верховного Совета ТАССР двух созывов, ветерана Великой Отечественной войны, председателя совхоза им. Вахитова Степана Нилова. Об этом пишет «Маяк».

В церемонии приняли участие глава района Марсель Шайдуллин, доктор исторических наук Энгель Тагиров, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, епископ Мефодий, почетный гражданин района Миргасим Каримов, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района Рамиль Исламов, а также руководители предприятий, организаций, сельхозпредприятий. На торжество приехали дети, внук, родственники, коллеги, односельчане Степана Нилова.

«В поселке Победа прошло наше детство — самая прекрасная пора жизни, — сказал его сын Вячеслав Степанович. — Всю свою жизнь папа стремился улучшить условия жизни для людей. Всегда говорил нам: „Любите людей, старайтесь ради них, и они полюбят вас“. Когда он получил большую премию, отдал ее на приобретение инструментов для духового оркестра, хотя деревня совсем небольшая».

Он отметил, что все родственники рады открытию памятной доски, и поблагодарил всех организаторов за внимание и уважение к таким достойным людям, как его отец.

Фото: пресс-служба Азнакаевского района РТ