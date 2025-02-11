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Происшествия 11 февраля 2025 14:02

В Азнакаевском районе начали проверку после сообщений о незаконной снежной свалке

Жители Азакаевского района обеспокоены складированием снега на территории лесного массива. По словам местных жителей, управляющие компании вывозят грязный снег с улиц на опушку леса, которая является популярным местом сбора ягод и грибов, а также источником чистой воды для многих семей.

На жалобы обратила внимание городская прокуратура. Сотрудниками надзорного ведомства организована проверка.

«По результатам проверки надзорным ведомством будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, а при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

#Азнакаевский район РТ
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