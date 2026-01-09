В Азнакаевском районе мужчина пять лет скрывался от приставов и попался на краже алкоголя

Житель Азнакаевского района в течение пяти лет не исполнял приговор суда, по которому он был обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, и скрывался от судебных приставов. С 2020 года мужчина не проживал по месту регистрации, не отвечал на звонки и не пользовался государственными онлайн‑сервисами.

Судебные приставы направляли запросы в различные ведомства, однако официальных доходов и новых правонарушений у должника не выявляли.

Обнаружить мужчину удалось случайно: его задержали в одном из магазинов Азнакаевского района по подозрению в краже алкогольной продукции. При проверке установили, что он находится в розыске у службы судебных приставов. После вручения необходимых документов и разъяснения возможных последствий, включая возможность замены штрафа на более строгое наказание, должник полностью погасил задолженность.