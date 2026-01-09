news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 9 января 2026 13:13

В Азнакаевском районе мужчина пять лет скрывался от приставов и попался на краже алкоголя

Читайте нас в
Телеграм

Житель Азнакаевского района в течение пяти лет не исполнял приговор суда, по которому он был обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, и скрывался от судебных приставов. С 2020 года мужчина не проживал по месту регистрации, не отвечал на звонки и не пользовался государственными онлайн‑сервисами.

Судебные приставы направляли запросы в различные ведомства, однако официальных доходов и новых правонарушений у должника не выявляли.

Обнаружить мужчину удалось случайно: его задержали в одном из магазинов Азнакаевского района по подозрению в краже алкогольной продукции. При проверке установили, что он находится в розыске у службы судебных приставов. После вручения необходимых документов и разъяснения возможных последствий, включая возможность замены штрафа на более строгое наказание, должник полностью погасил задолженность.

#судебные приставы #Азнакаевский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

8 января 2026