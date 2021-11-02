В Азнакаевском районе ликвидировали свалку площадью 750 кв. метров

По предписанию экологов ликвидирована большая свалка бытовых отходов в Азнакаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование бытовых отходов выявили инспекторы Приикского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ на территории Масягутовского сельского поселения Азнакаевского района. Общая площадь захламления составила 750 кв. метров, а объем — 60 куб. метров», — рассказали в ведомстве.

В адрес главы сельского поселения экологи направили предостережение о необходимости устранения правонарушения.

В настоящее время исполком Масягутовского сельского поселения привел территорию в надлежащее санитарно-экологическое состояние.