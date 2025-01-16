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В Азнакаевском лесничестве незаконно вырубили деревья на 4,5 млн рублей
Жителю Татарстана грозит семь лет лишения свободы за незаконную рубку леса в Азнакаевском лесничестве.
Как сообщают в МВД по РТ, в период с августа по сентябрь 2024 года самозанятый гражданин вместе с другими лицами приобрел несколько участков в Азнакаевском лесничестве, якобы для заготовки древесины в личных нуждах.
Однако вместо этого они спилили 199 сосен, кленов и берез на соседнем, принадлежащем лесничеству участке. Впоследствии, пытаясь легализовать свои действия, они купили этот участок у лесничества. Предварительная оценка ущерба составила свыше 4,5 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».
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