В Азнакаевском лесничестве незаконно вырубили деревья на 4,5 млн рублей

Жителю Татарстана грозит семь лет лишения свободы за незаконную рубку леса в Азнакаевском лесничестве.

Как сообщают в МВД по РТ, в период с августа по сентябрь 2024 года самозанятый гражданин вместе с другими лицами приобрел несколько участков в Азнакаевском лесничестве, якобы для заготовки древесины в личных нуждах.

Однако вместо этого они спилили 199 сосен, кленов и берез на соседнем, принадлежащем лесничеству участке. Впоследствии, пытаясь легализовать свои действия, они купили этот участок у лесничества. Предварительная оценка ущерба составила свыше 4,5 миллионов рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».