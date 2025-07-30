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Происшествия 30 июля 2025 11:53

В Азнакаево злостному алиментщику с долгом в миллион назначили обязательные работы

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В Азнакаевском районе приставы задержали местного жителя, который в течение нескольких лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В результате разыскных мероприятий приставам удалось вычислить местоположение должника, находящегося в розыске. Его задержали при выходе из бани и поместили в спецприемник.

Мировой судья одного из судебных участков Азнакаевского района рассмотрел материалы дела и назначил должнику наказание в виде 50 часов обязательных работ.

#судебные приставы
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