В Азнакаево злостному алиментщику с долгом в миллион назначили обязательные работы

В Азнакаевском районе приставы задержали местного жителя, который в течение нескольких лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка. Общая сумма долга превысила 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

В результате разыскных мероприятий приставам удалось вычислить местоположение должника, находящегося в розыске. Его задержали при выходе из бани и поместили в спецприемник.

Мировой судья одного из судебных участков Азнакаевского района рассмотрел материалы дела и назначил должнику наказание в виде 50 часов обязательных работ.