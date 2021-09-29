В Азнакаеве завершают капитальный ремонт детской поликлиники

Капитальный ремонт детской поликлиники в городе Азнакаево близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Работы в трехэтажном здании площадью чуть больше 3 тыс. кв. метров ведутся по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Объем финансирования из бюджета РФ составил 34 млн рублей, часть средств поступила из регионального бюджета.

«В ходе ремонта создаются условия новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на примере „Бережливой поликлиники“: зона комфортного ожидания; разделение потоков пациентов при проведении диспансеризации, профессиональных осмотров с другими потоками; система навигации; система информирования населения через интернет-сайт», — рассказали в пресс-службе.

В Минздраве РТ добавили, что прием маленьких пациентов в обновленном здании планируют продолжить в конце октября.