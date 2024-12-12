Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Азнакаево закрыли ночной клуб из-за нарушения правил пожарной безопасности
В Азнакаево закрыли ночной клуб «Nx-lab» из-за нарушения правил пожарной безопасности после вмешательства прокуратуры.
Прокурор города обратился в суд с требованием запретить предпринимателю использовать помещения клуба на цокольном этаже ТРЦ на улице Ленина до устранения всех нарушений.
Как сообщили в Прокуратуре РТ, иск сейчас находится на рассмотрении, помещение опечатано.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников