В Азнакаево закрыли ночной клуб из-за нарушения правил пожарной безопасности

В Азнакаево закрыли ночной клуб «Nx-lab» из-за нарушения правил пожарной безопасности после вмешательства прокуратуры.

Прокурор города обратился в суд с требованием запретить предпринимателю использовать помещения клуба на цокольном этаже ТРЦ на улице Ленина до устранения всех нарушений.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, иск сейчас находится на рассмотрении, помещение опечатано.