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Происшествия 12 декабря 2024 15:07

В Азнакаево закрыли ночной клуб из-за нарушения правил пожарной безопасности

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В Азнакаево закрыли ночной клуб «Nx-lab» из-за нарушения правил пожарной безопасности после вмешательства прокуратуры.

Прокурор города обратился в суд с требованием запретить предпринимателю использовать помещения клуба на цокольном этаже ТРЦ на улице Ленина до устранения всех нарушений.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, иск сейчас находится на рассмотрении, помещение опечатано.

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