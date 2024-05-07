В Азнакаево вынесли приговор матери, истязавшей трехлетнюю дочь

В Азнакаево суд признал виновной местную жительницу, истязавшую свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с января 2023 года по февраль 2024 года женщина неоднократно наносила побои ребенку. Свою вину подсудимая признала.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.