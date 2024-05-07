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В Азнакаево вынесли приговор матери, истязавшей трехлетнюю дочь
В Азнакаево суд признал виновной местную жительницу, истязавшую свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Установлено, что с января 2023 года по февраль 2024 года женщина неоднократно наносила побои ребенку. Свою вину подсудимая признала.
Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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