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Происшествия 7 мая 2024 12:28

В Азнакаево вынесли приговор матери, истязавшей трехлетнюю дочь

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В Азнакаево суд признал виновной местную жительницу, истязавшую свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с января 2023 года по февраль 2024 года женщина неоднократно наносила побои ребенку. Свою вину подсудимая признала.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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