В Азнакаево в семье бурильщика и учительницы родились трое сыновей

В проживающей в Азнакаево семье Сергея Викторовича и Алии Салихзяновны Саргандаевых родились трое сыновей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Малыши, ставшие настоящим чудом и гордостью своих родителей, получили звучные имена: Ярослав, Владислав и Мирослав. Эти имена наполнены историей и силой», – отметили в пресс-службе..

Алия Салихзяновна и Сергей Викторович сыграли свадьбу в июле прошлого года. Алия – советник по воспитательной работе в школе №3 Азнакаево, а Сергей работает бурильщиком.

Рождение тройни в Управлении ЗАГС назвали бесценным даром судьбы, который принес в молодую семью тройное счастье. Государственная регистрация рождения тройни – это всегда особенный момент, наполненный трепетом и гордостью за новые жизни, добавили в пресс-службе.