В Азнакаеве уволили воспитателей и заведующую детсадом за жестокое обращение с детьми

В Азнакаевском районе уволили воспитателей детсада «Звездочка», где были выявлены факты жестокого обращения с детьми. Об этом сообщила руководитель Управления образования Азнакаевского района Зульфия Гилязова.

«К сожалению, в детском саду №6 "Звездочка" Азнакаева произошел случай жестокого обращения с воспитанником. 25 октября 2022 года родитель обратилась к руководителю детского сада с жалобой на грубое обращение воспитателя с ребенком», – сказала она.

По словам Гилязовой, заведующая создала комиссию по служебному расследованию. Были опрошены все работники группы, даны объяснительные воспитателями и младшими воспитателями группы.

«Воспитатели были уволены на основании статьи Трудового кодекса РФ. В группе назначены новые воспитатели. Заведующая детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности в форме увольнения за ненадлежащий контроль при организации деятельности образовательного учреждения в части контроля работы воспитателей», – отметила Гилязова.

Руководитель управления пояснила, что в группе было проведено родительское собрание, в двух группах детсада установлено видеонаблюдение.

«До конца учебного года видеонаблюдение будет установлено во всех группах детского сада №6», – подчеркнула Гилязова.

Ранее Прокуратура РТ начала проверку информации, что в одном из детских садов Азнакаева воспитатели якобы издеваются над детьми. На кадрах видеосъемки видно, как воспитатели грубо ведут себя с малышами – толкают их, кричат, наказывают, запирая в коридоре.