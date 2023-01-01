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Ру Тат
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Происшествия
1 января 2023  11:53
Полина Шевчук

В Азнакаево утром загорелась дверь квартиры в пятиэтажке, погибла пожилая хозяйка

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Пожар вспыхнул сегодня рано утром на улице Шайхутдинова в Азнакаево. Сообщение о нем поступило в 7.52 на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что горит входная дверь в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Из помещения пожарные с помощью маски спасаемого вывели пожилую женщину. Медики скорой экстренно доставили ее в больницу. Увы, несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов бабушка скончалась.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Его причины устанавливаются. 

 

 

#сгорела женщина #МЧС РТ
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