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В Азнакаево спасли бобра, который забрел в один из подъездов жилого дома
В Азнакаевском районе РТ спасли бобра, случайно забредшего в подъезд жилого дома, сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.
О случившемся сообщили неравнодушные жители. Они рассказали, что животное сидит в подъезде одного из жилых домов в Азнакаево.
Прибыв на место, специалисты обнаружили, что животное напугано и испытывало стресс из-за того, что находилось не в естественной среде обитания.
Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Бобра выпустили в лесное озеро близ села Манауз.
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