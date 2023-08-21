В Азнакаево спасли бобра, который забрел в один из подъездов жилого дома

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Азнакаевском районе РТ спасли бобра, случайно забредшего в подъезд жилого дома, сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.

О случившемся сообщили неравнодушные жители. Они рассказали, что животное сидит в подъезде одного из жилых домов в Азнакаево.

Прибыв на место, специалисты обнаружили, что животное напугано и испытывало стресс из-за того, что находилось не в естественной среде обитания.

Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Бобра выпустили в лесное озеро близ села Манауз.