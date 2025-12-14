В Азнакаево прокуратура помогла женщине избавиться от необоснованного долга за газ

В Азнакаево городская прокуратура восстановила права местной жительницы, которой газоснабжающая организация незаконно начислила более 27 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

После смерти супруга женщине достался дом, в котором она фактически не проживала и газом не пользовалась. Несмотря на отсутствие потребления, ей продолжали выставлять счета по нормативам. Проверка, проведенная Азнакаевской городской прокуратурой, выявила нарушения.

В итоге задолженность была полностью списана, а права пенсионерки – восстановлены.