В Азнакаево открылся обновленный молодежный центр со студией звукозаписи и киберзалом

В Азнакаево после капитального ремонта открылся молодежный центр «ТАУ». На реновацию объекта было направлено более 120 млн рублей. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и глава района Марсель Шайдуллин.

«Важно, что после ремонта центр расширился по площади до 1,2 тыс. квадратных метров. Здесь появились пространства для активных молодежных организаций района: сельской, работающей и студенческой молодежи, сообщества молодых мам, творческих коллективов, КВНа и многих других. Ремонт велся около полутора лет и учитывал пожелания местной молодежи, которую мы заранее пригласили на общественные слушания и традиционно спросили их мнение для создания архитектурной и содержательный концепции молодежного центра», – отметил министр.

В здании был произведен ремонт, переоборудован многофункциональный зрительный зал, где будут проходить мероприятия различного формата, просмотры фильмов для молодежи, детей и старшего поколения.

Также появились небольшой лекторий, звукозаписывающая студия – до этого в Азнакаево не было доступных для молодежи студий. Уже есть запрос от молодежных вокальных и инструментальных молодежных групп на ее использование.

В медиацентре планируются съемки, монтаж контента для соцсетей, а также обучающие курсы для молодежи и молодежных журналистских объединений.

В центре появился кафетерий. Кафе будет работать на постоянной основе и предложит гостям фастфуд, выпечку и кофе.

Рядом с кафе расположен коворкинг для проведения деловых встреч и тренингов.

Также в молодежном центре появились две мастерские – швейная и художественная. На сегодняшний день мастерские сданы в аренду женскому клубу, который планирует проводить мастер-классы по различным направлениям, онлайн- и офлайн-обучения для различных возрастов.

В киберзале будут проходить турниры по киберспорту, а также обучающие программы по компьютерной грамотности, онлайн-курсы. В молодежном центре оборудован спортивный зал с раздевалками и душевыми. В нем планируется установка модульного скалодрома. Зал сдан в аренду для занятий акробатикой и йогой для детей и взрослых.