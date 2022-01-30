В Азнакаеве открылась инклюзивная комната для детей с ограниченными возможностями

В краеведческом музее Азнакаева состоялось открытие инклюзивной комнаты для детей с инвалидностью. Проект, одобренный в ноябре прошлого года, реализовала инициативная группа «Добрые сердца». Об этом пишет газета «Азнакаево».

Открытие состоялось при участии замруководителя районного исполкома Рамиса Ханнанова, который от имени главы района выразил слова благодарности каждому. В сборе средств участвовали более тысячи человек.

Динара Шакирова родилась в Азнакаеве. Сегодня она живет в Казани, является членом инициативной группы «Добрые сердца». Она рассказала, что в группе состоит 32 человека — молодые девушки и юноши, которые живут в разных уголках России. «Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу и подарил детям с ограниченными возможностями такие радостные моменты», — поделилась Динара.

Инклюзивная комната оборудована телевизором, различными тренажерами, сухим бассейном, детскими виртуальными очками. Директор музея Ирина Халикова рассказала, что комната будет работать по особому графику, который будет строиться вместе с родителями. «В то время, как дети занимаются с педагогом, для мам предусмотрены и различные мастер-классы», — добавила она.