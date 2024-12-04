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В Азнакаево из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ночной клуб
Ночной клуб-кальянная в Азнакаево прекратил свою деятельность из-за несоблюдения норм пожарной безопасности, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Заведение начало работать сравнительно недавно.
По иску прокуратуры Азнакаевский городской суд постановил закрыть ночной клуб на неопределенный срок до устранения всех нарушений.
Решение суда исполнили судебные приставы: они посетили клуб, предупредили владельца о возможной ответственности при продолжении работы заведения, проследили за тем, чтобы помещение освободили, и опечатали двери.
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