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В Азнакаево будут судить мужчину, который украл ящик с пожертвованиями для детей
В Азнакаево прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в краже, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В декабре 2023 года в торговом центре «Оазис» мужчина похитил ящик для сбора пожертвований, принадлежащий Благотворительному фонду помощи детям «Солнышко».
Вскоре он был задержал, вину свою признал и вернул похищенные 3 тысячи рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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