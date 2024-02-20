В Азнакаево будут судить мужчину, который украл ящик с пожертвованиями для детей

В Азнакаево прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в краже, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В декабре 2023 года в торговом центре «Оазис» мужчина похитил ящик для сбора пожертвований, принадлежащий Благотворительному фонду помощи детям «Солнышко».

Вскоре он был задержал, вину свою признал и вернул похищенные 3 тысячи рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.