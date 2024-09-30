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Происшествия 30 сентября 2024 18:31

В Азнакаево арестовали водителя тонированного автомобиля

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В Азнакаево 27-летний водитель автомобиля Honda арестован на 10 суток за тонировку. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Ранее автовладелец уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, но, видимо, не воспринял это как серьезный сигнал и не снял тонировку. В результате суд назначил ему административный арест.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

#тонированные автомобили
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