В Азнакаево арестовали водителя тонированного автомобиля

В Азнакаево 27-летний водитель автомобиля Honda арестован на 10 суток за тонировку. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

Ранее автовладелец уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, но, видимо, не воспринял это как серьезный сигнал и не снял тонировку. В результате суд назначил ему административный арест.