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В Азнакаевском районе РТ легковушка столкнулась с внедорожником, один человек погиб
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В Азнакаевском районе РТ водитель KIA RIO не справился с управлением и столкнулся с внедорожником Chevrolet Niva с прицепом.
В результате аварии водитель легковушки погиб, еще три человека доставлены в больницу с ушибами.
ДТП произошло накануне днем на трассе в сторону Набережных Челнов, рядом с селом Буралы.
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