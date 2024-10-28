В Азнакаевском районе РТ легковушка столкнулась с внедорожником, один человек погиб

В Азнакаевском районе РТ водитель KIA RIO не справился с управлением и столкнулся с внедорожником Chevrolet Niva с прицепом.



В результате аварии водитель легковушки погиб, еще три человека доставлены в больницу с ушибами.



ДТП произошло накануне днем на трассе в сторону Набережных Челнов, рядом с селом Буралы.