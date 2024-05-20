В Азино задержали казанца, ограбившего двоих жильцов многоэтажки

В Казани росгвардейцы совместно с полицейскими задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии грабежей в многоэтажке микрорайона Азино. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Информация об этих происшествиях с приметами злоумышленника поступила ранним утром в дежурную часть от потерпевших мужчины и женщины. Заявители сообщили, что незнакомец похитил из квартиры женщины два флакона туалетной воды, беспроводные наушники и банковскую карту, а у мужчины в подъезде отобрал смартфон.

Стражи порядка незамедлительно приступили к объезду прилегающей местности. Внешне подходящего под описание в ориентировке 26-летнего молодого человека они обнаружили в ближайшем баре. Подозреваемого задержали совместно с экипажем патрульно-постовой службы полиции. У задернного была обнаружена вся похищенная собственность.

Выяснилось, что мужчина свободно проник в квартиру, воспользовавшись тем, что хозяйка забыла закрыть входную дверь. Она сразу отреагировала на шум в прихожей и, выйдя из комнаты, увидела, как из квартиры выбежал посторонний. Женщина заметила пропажу парфюмерии и банковской кредитки со столика. Остановить незнакомца она не смогла, но внешность запомнила.

Спускаясь по лестнице к выходу из подъезда, злоумышленник напал на другого жителя дома и под угрозами похитил мобильное устройство. Общая сумма похищенного составила около 50 тыс. рублей.

Задержанного доставили в дежурную часть полиции. В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье «Грабеж».