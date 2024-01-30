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Происшествия 30 января 2024 13:12

В Азино приостановили движение трамваев двух маршрутов

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На остановке Агоропарк в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвайного вагона 1352 по причине износа путевого хозяйства, сообщают в «Метроэлектротрансе»

«Приостановлено движение трамвайных маршрутов номер 5а, 7», – отметили в ведомстве.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

UPD(13.40). Движение восстановлено.

#Трамваи
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