news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Азино приостановили движение трамваев двух маршрутов
Скопировать ссылку
На остановке Агоропарк в направлении улицы Арбузова произошел сход трамвайного вагона 1352 по причине износа путевого хозяйства, сообщают в «Метроэлектротрансе»
«Приостановлено движение трамвайных маршрутов номер 5а, 7», – отметили в ведомстве.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
UPD(13.40). Движение восстановлено.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2