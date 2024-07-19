В Азино из-за ремонтных работ временно закроют троллейбусный маршрут №3

В Казани из-за ремонтных работ на участке улицы Сахарова в направлении Проспекта Победы будет временно закрыт троллейбусный маршрут №3. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

«Сегодня, 19 июля, с 23:00 и 20 июля на участке ул. Сахарова в направлении Проспекта Победы будут проводиться ремонтные работы сторонней организацией. В связи с этим временно, до завершения работ, троллейбусный маршрут № 3 будет закрыт», – говорится в телеграм-канале предприятия.



Жителям и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.