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В Азино из-за ремонтных работ временно закроют троллейбусный маршрут №3
В Казани из-за ремонтных работ на участке улицы Сахарова в направлении Проспекта Победы будет временно закрыт троллейбусный маршрут №3. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
«Сегодня, 19 июля, с 23:00 и 20 июля на участке ул. Сахарова в направлении Проспекта Победы будут проводиться ремонтные работы сторонней организацией. В связи с этим временно, до завершения работ, троллейбусный маршрут № 3 будет закрыт», – говорится в телеграм-канале предприятия.
Жителям и гостям столицы Татарстана следует заранее планировать свой маршрут.
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