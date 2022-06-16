В Азино и Вознесенском на время отключат газ

В микрорайоне Азино и поселке Вознесенское в Казани с 20 июня на время отключат газ. Это связано с переврезкой газопроводов, попадающих под строительство Вознесенского тракта и первого участка второй линии метрополитена, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 8.00 20 июня до 24 июня газа не будет в некоторых многоквартирных жилых домах микрорайона Азино, расположенных на проспекте Победы, улицах Ломжинская, Минская, Ноксинский спуск, Фучика и Чишмяле.

В это же время газа не будет в индивидуальных жилых домах Вознесенского. Речь идет обо всех зданиях в переулках Армут, Баланлык, Гаиля, Дивный, Загадочный, Иман, Кардашлек, Лавровый, Ташлык, Тружеников, Экият, Ялан и на улицах 65 лет Победы, Аргамак, Ахмет-Хана-Султана, Бастионная, Добротная, Дэртле, Зарничная, Ивана Кабушкина, Кардашлек, Миляше, Назлы, Связная, Снайперская, а также о части домов по улице Яфраклы.

Полный перечень зданий, которые подпадут под отключение в микрорайоне Азино и поселке Вознесенское, опубликован на портале мэрии.

Жителей просят закрыть краны перед газовыми приборами, а при их повторном пуске — проветрить помещение. При появлении в квартире или жилом доме запаха газа необходимо выключить газовые приборы, открыть окна или форточки для проветривания помещения, покинуть его и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) или 112.