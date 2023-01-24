В Азино будет построен 4-этажный военный комиссариат Советского района Казани

Фото: эскиз предоставлен «Татинвестгражданпроектом»

В микрорайоне Азино на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Минская будет построено четырехэтажное здание военного комиссариата Советского района Казани. Проект здания площадью почти 4100 кв. метров разработал «Татинвестгражданпроект».

«На разработку проекта ушло около трех месяцев. Согласованы фасады, однако весь проект госэкспертизу еще не прошел, но уже готовится к этой процедуре. Точная стоимость здания также пока не определена, в связи с чем преждевременно говорить о сроках возведения объекта», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе учреждения.

Эскиз предоставлен «Татинвестгражданпроектом».

Общая площадь земельного участка под объект вместе с прилегающей территорией, на которой предполагается городское благоустройство, составит почти 5700 кв. метров. В том числе проектировщики заложили здесь 13 машино-мест. Расчетная вместимость военного комиссариата — 200 человек.

Эскиз предоставлен «Татинвестгражданпроектом».

В настоящее время отдел Военного комиссариата РТ по Советскому району Казани находится по адресу: ул. Журналистов, д. 38.