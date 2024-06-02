В Азербайджане запустят промпарк при участии казанского технополиса «Химград»

Технополис «Химград», расположенный в Казани, поучаствует в создании нового промпарка в Азербайджане. Причем сотрудники учтут опыт, реализованный в Узбекистане (там уже работают две индустриальные площадки). По предварительному плану, в течение года работу начнут пять резидентов, поделился гендиректор татарстанского технополиса Айрат Гиззатуллин.

Он уточнил, что «Химград» почти год работает с Азербайджаном над созданием совместного индустриального парка. Там должны разместить российские компании, в первую очередь, из Татарстана. Стороны договорились, что совместный парк создадут на территории уже существующего Сумгаитского химического промышленного парка, пишет ТАСС.

Со слов спикера, стороны пока утверждают детализированную дорожную карту проведения работ. В ближайшие два года хотят построить 50 тыс. кв. метров. Финансирует проект госбюджет Азербайджана.

Татарстан, в свою очередь, будет участвовать в совместном предприятии, совместной управляющей компании, привлекать резидентов на эту площадку.

Ограничений по отраслевой направленности не будет, однако Гиззатуллин видит перспективы сотрудничества именно в переработке полимеров и малотоннажной химии.