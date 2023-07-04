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Происшествия 4 июля 2023 09:41

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

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Накануне вечером в Баку произошло сильное землетрясение,сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района. В МЧС Азербайджана заявили, что в этом районе разрушений не оказалось.

В сообщении также указано, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана. Угрозы цунами нет.

#землетрясение
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