В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Накануне вечером в Баку произошло сильное землетрясение,сообщает РИА Новости.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района. В МЧС Азербайджана заявили, что в этом районе разрушений не оказалось.

В сообщении также указано, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана. Угрозы цунами нет.