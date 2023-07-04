news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Накануне вечером в Баку произошло сильное землетрясение,сообщает РИА Новости.
Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана, эпицентр подземных толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района. В МЧС Азербайджана заявили, что в этом районе разрушений не оказалось.
В сообщении также указано, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Каспийском море, толчки ощущались как в Баку, так и в других регионах Азербайджана. Угрозы цунами нет.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2