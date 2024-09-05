В «Ахмате» рассказали о минировании ВСУ дорог в Курской области

Украинские военнослужащие проводят дистанционное минирование дорог в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

«Они используют различные типы боеприпасов для удаленного минирования дорог в этом районе», — отметил командир в беседе с агентством.

По его словам, среди используемых средств - противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», а также кассетные боеприпасы, которыми засыпаются дороги в указанной местности.