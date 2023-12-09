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В Автозаводском музее Челнов почтили память военнослужащих — кавалеров ордена Мужества
В Автозаводском районе Набережных Челнов состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества. На нем почтили память погибших на СВО челнинцев Алексея Плотникова и Александра Лоскутова — кавалеров ордена Мужества. Об этом сообщает администрация Автозаводского района.
Событие прошло при участии родственников и одноклассников погибших, представителей администрации Автозаводского района, председателя общественной организации ветеранов войны и труда района, представителей Фонда «Защитников Отечества», отряда юнармейцев, старшеклассников и педагогов.
В музее школы организован уголок памяти, где размещены личные вещи и документы погибших.
Алексей Плотников в 2006 году закончил 11 классов школы №51, поступил в Камский политехнический институт. После армии работал на автосборочном заводе ПАО «КАМАЗ». Погиб при выполнении боевого задания. Указом Президента РФ Владимира Путина награждён орденом Мужества посмертно.
Александр Лоскутов в 1997 году служил в Казани при МВД России. После армии работал на Кузнечном заводе «КАМАЗ». Погиб, выполняя боевые задания. Награжден орденом Мужества посмертно.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и посетили школьный музей «Память».
Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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