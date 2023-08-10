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В АвтоВАЗе рассказали, какие модели авто могут подорожать
АвтоВАЗ не планирует менять цены на базовые и бюджетные модели автомобилей, стоимость более дорогих и менее популярных модификаций может незначительно измениться из-за поставок зарубежных компонентов. Об этом пишет РБК.
«Возможна некоторая корректировка цен по более оснащенным модификациям, прежде всего в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы», — объяснили в компании.
Отмечается, что корректировка цен на дорогие модели будет «минимальной». Также в компании уточнили, что потенциальное изменение цены не связано с индексацией утильсбора — ее нивелируют меры господдержки.
Ранее на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Президент России Владимир Путин указал, что российские чиновники должны отказаться от иномарок и пересесть на отечественные авто. О том, как это может быть реализовано, читайте в материале «Татар-информа».
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