В автошколах России предложили ввести дистанционное обучение

Российским автошколам предложили разрешить обучать будущих водителей в дистанционном формате. Инициатива Минпросвещения РФ появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части (частей) теоретических занятий образовательной программы», — сообщается в тексте.

Отмечается, что воспользоваться такой возможностью в случае принятия приказа смогут автошколы, использующие государственные информационные системы. Для обучения в формате онлайн учащийся должен пройти авторизацию на портале «Госуслуги».

Кроме того, согласно документу, с 1 сентября автошколы смогут самостоятельно формировать обучающие программы для начинающих водителей.

С учетом нововведений планируются изменения и в распределении учебной нагрузки. Так, например, водители в категории «В» будут обучаться вождению в «городе» на четыре часа больше — 42 вместо 38. А изучение устройства тормозов, ходовой части, электронных «помощников» и трансмиссии займет по одному часу (сейчас два). На общее устройство двигателя планируется отводить три часа (в настоящее время два).