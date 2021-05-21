В «Автомобилист» перешел второй легионер из «Ак Барса»

Сегодня французский нападающий Стефан да Коста заключил двухлетний контракт с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщает клубная пресс-служба. Минувший сезон француз отыграл в казанском «Ак Барсе».

Да Коста уже выступал в «Автомобилисте» в сезоне 2018-19 гг. Ранее по маршруту Казань — Екатеринбург проследовал еще один нападающий «Ак Барса» — канадский нападающий Патрис Кормье. Оба великолепно провели регулярный чемпионат, но в плей-офф выступили ниже своих возможностей, поэтому руководство «Ак Барса» и не стало продлевать с ними контракты.

Помимо «Ак Барса» и «Автомобилиста», Стефан да Коста сыграл в КХЛ за столичный ЦСКА и ярославский «Локомотив», а в НХЛ за «Оттаву Сенаторс». В 52 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона француз набрал 57 (27+30) очков, а за 10 матчей плей-офф записал себе в актив 4 (1+3) балла.

По итогам выступления в декабре прошлого года КХЛ признала Да Косту лучшим нападающим месяца. Добавим, что с 27 шайбами Да Коста стал третьим снайпером минувшего регулярного чемпионата КХЛ. Всего в КХЛ да Коста сыграл 325 матчей, набрал 276 (129+147) очков.