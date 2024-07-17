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В автомобиле челнинца автоинспекторы нашли 130 граммов синтетики
В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции провели успешную операцию по изъятию наркотических веществ, сообщили в республиканской ГИБДД.
В процессе рутинной проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль марки «Лада» под управлением 38-летнего местного жителя.
Поведение водителя вызвало подозрения у правоохранителей: мужчина проявлял явные признаки нервозности и беспокойства. Это послужило основанием для проведения досмотра транспортного средства. В результате на переднем пассажирском коврике был обнаружен рюкзак, содержащий пакет с веществом белого цвета.
Последующая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 131 грамм. На основании данного факта было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.
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