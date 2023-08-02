В автокатастрофе погибла дочь языковеда Диляры Тумашевой профессор Лейсан Абдулхакова

Фото Милеуши Хабутдиновой

31 июля в Республике Алтай в аварии погибла доктор филологических наук, профессор Лейсан Абдулхакова. Она была дочерью бывшего декана филологического факультета Казанского университета Диляры Тумашевой, сестрой бывшего доцента факультета экономики КФУ Айдара Тумашева.

О трагедии сообщила доцент КФУ, литературовед Милеуша Хабутдинова. «Лейсан Равилевна, пусть ваша душа покоится в раю! Терпения близким. Потомок благородной династии погибла в аварии на Алтае. Невозможно в это поверить», – написала она в соцсетях. Заведующая кафедрой татарского языкознания, профессор Гульшат Галиуллина сообщила корреспонденту «Татар-информа», что ученый ушла на пенсию с факультета русской филологии.

31 июля в Чемальском районе Республики Алтай микроавтобус Mercedes-Benz с 20 пассажирами, в том числе двумя детьми, столкнулся с ассенизаторской машиной HINO Ranger. Погибла пассажир микроавтобуса – 68 летняя Лейсан Абдулхакова. Она приехала из Казани на отдых. Также шесть человек получили травмы различной тяжести. Как сообщают в прокуратуре республики, оба водителя прошли медицинское освидетельствование и были трезвыми, пишет «Комсомольская правда».

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

По данным МВД по Республике Алтай, 55-летний водитель грузового автомобиля HINO выехал на встречную полосу и ударился в боковую часть микроавтобуса. Микроавтобус перевозил туристов, приехавших на отдых из Татарстана, Самарской и Московской областей. Всего в салоне было 20 человек: водитель, гид и 18 туристов, в том числе двое детей. Туристы ездили на экскурсию к водопаду Чечкыш.

Время церемонии прощания с ученой станет известно позже. «Муж Лейсан Равилевны тоже пострадал, он везет тело супруги в Казань. Если есть желание помочь семье, можете перевести деньги нашему лаборанту Юлии Владимировне, мы передадим собранные средства. Карта привязана к номеру 89655865427», – сказала «Татар-информу» декан Высшей школы русской и зарубежной филологии КФУ Фануза Тарасова.