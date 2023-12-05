В Автограде выбрали «Мисс Набережные Челны 2023»

В Автограде состоялся финал конкурса «Мисс Набережные Челны 2023», за главный титул боролись 18 участниц.

Финалистки конкурса представили свои видеовизитки, продемонстрировали дефиле, творческие номера и очаровали всех во время вечернего выхода.

Главный титул «Мисс Набережные Челны» получила Эвелина Габитова.

Первой вице-мисс стала Маргарита Загоруй, второй — Зарина Зиганшина.

Другие девушки удостоились поощрительных титулов.

В номинации «Мисс фото» выиграла Лина Щукина, «Мисс стиль» — Юлия Затеева, «Мисс улыбка» — Анна Большакова, «Мисс интернет» — София Терещенко. Самой очаровательной признана Камалия Кашапова.