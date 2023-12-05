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В Автограде выбрали «Мисс Набережные Челны 2023»
В Автограде состоялся финал конкурса «Мисс Набережные Челны 2023», за главный титул боролись 18 участниц.
Финалистки конкурса представили свои видеовизитки, продемонстрировали дефиле, творческие номера и очаровали всех во время вечернего выхода.
Главный титул «Мисс Набережные Челны» получила Эвелина Габитова.
Первой вице-мисс стала Маргарита Загоруй, второй — Зарина Зиганшина.
Другие девушки удостоились поощрительных титулов.
В номинации «Мисс фото» выиграла Лина Щукина, «Мисс стиль» — Юлия Затеева, «Мисс улыбка» — Анна Большакова, «Мисс интернет» — София Терещенко. Самой очаровательной признана Камалия Кашапова.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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