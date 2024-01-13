В Челнах почтили память первого секретаря горкома компартии Раиса Беляева

Сегодня ранним утром в Автограде почтили память первого секретаря Набережночелнинского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза партии Раиса Беляева. Возложить цветы к памятнику легендарного руководителя в поселке ГЭС пришли первостроители, депутаты Госсовета РТ, горсовета, жители.

В торжественном мероприятии приняла участие заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина. Фото и видео появилось в телеграм-канале городской администрации.

Собравшиеся у монумента вспомнили заслуги талантливого управленца. Раис Беляев руководил городом в непростой период, когда были сданы в эксплуатацию первая и вторая очереди КАМАЗа, Нижнекамская ГЭС.

За эти годы в Набережных Челнах было сдано в эксплуатацию более 4 млн кв. метров жилья, построено почти 40 школ и около 50 детских садов, БСМП и медгородок, а также большое количество объектов.

«Мы не забываем ветеранов строительства города, продолжаем их славные традиции и верим, что челнинцы никогда не забудут тех, кто в чистом поле смог за короткий срок возвести такой прекрасный город. Наша задача — делать его еще более красивым и комфортным», — сказала Ирина Сагидуллина.

«Раис Киямович Беляев был человеком с большой буквы, с комсомольским задором, и оставил после себя город, который на века!» — отметила заслуженный работник культуры РТ, почетный гражданин города Набережные Челны Гульзада Рзаева.