В Автограде увеличили площадь ТОС «Красные Челны»

Глава Комсомольского района Набережных Челнов Ленар Ахметзянов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На 44-м заседании Горсовета Набережных Челнов IV созыва депутаты одобрили увеличение площади ТОС «Красные Челны». До этого о соответствующей инициативе рассказал глава Комсомольского района города Ленар Ахметзянов.

В состав территориального общественного самоуправления теперь вошли следующие улицы: Дружбы, Свободы, 40 лет Татарстана и Аэродромная.

Мэр Челнов Наиль Магдеев похвалил идею по расширению территории ТОС. Он предложил главам районов усилить работу с общественными организациями и оказывать им всестороннюю поддержку.

«В большинстве своем это активные, очень добросовестные, порядочные люди. Большая часть из них прошла хорошую трудовую школу, общественную», – заметил глава города.