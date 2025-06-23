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Общество 23 июня 2025 20:23

В Автограде увеличили площадь ТОС «Красные Челны»

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В Автограде увеличили площадь ТОС «Красные Челны»
Глава Комсомольского района Набережных Челнов Ленар Ахметзянов
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На 44-м заседании Горсовета Набережных Челнов IV созыва депутаты одобрили увеличение площади ТОС «Красные Челны». До этого о соответствующей инициативе рассказал глава Комсомольского района города Ленар Ахметзянов.

В состав территориального общественного самоуправления теперь вошли следующие улицы: Дружбы, Свободы, 40 лет Татарстана и Аэродромная.

Мэр Челнов Наиль Магдеев похвалил идею по расширению территории ТОС. Он предложил главам районов усилить работу с общественными организациями и оказывать им всестороннюю поддержку.

«В большинстве своем это активные, очень добросовестные, порядочные люди. Большая часть из них прошла хорошую трудовую школу, общественную», – заметил глава города.

#Набережные Челны
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