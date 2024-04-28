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В «Автодоре» призвали водителей заранее заправляться перед поездкой по М12
Госкомпания «Автодор» призвала водителей заранее заправляться перед поездкой на М12 «Восток». Об этом сообщает ТАСС.
«"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС», – рассказали в госкомпании.
В пресс-службе отметили, что заправки имеют достаточное количество топлива, а персонал работает в усиленном режиме. Кроме того, водителей попросили сразу отъезжать от заправочного комплекса и отдыхать на многофункциональных зонах – их на протяжении магистрали 18 штук, расположены через каждые 50-80 км.
Ранее телеграм-каналы сообщали о больших очередях на заправках вдоль трассы. Очевидец рассказал ТАСС, что очереди уже уменьшаются.
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