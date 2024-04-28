В «Автодоре» призвали водителей заранее заправляться перед поездкой по М12

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Госкомпания «Автодор» призвала водителей заранее заправляться перед поездкой на М12 «Восток». Об этом сообщает ТАСС.

«"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом удастся избежать искусственных очередей на АЗС», – рассказали в госкомпании.

В пресс-службе отметили, что заправки имеют достаточное количество топлива, а персонал работает в усиленном режиме. Кроме того, водителей попросили сразу отъезжать от заправочного комплекса и отдыхать на многофункциональных зонах – их на протяжении магистрали 18 штук, расположены через каждые 50-80 км.

Ранее телеграм-каналы сообщали о больших очередях на заправках вдоль трассы. Очевидец рассказал ТАСС, что очереди уже уменьшаются.